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Тренер Вереса: Вынуждены идти на омоложение, потому что понимаем, что должны смотреть не только в настоящее, но и в будущее

Премьер-лига

Рассмотрел тему трансферов

Тренер Вереса: Вынуждены идти на омоложение, потому что понимаем, что должны смотреть не только в настоящее, но и в будущее

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, как проходят трансферы клуба и об их реализации.

"Верес" летом простился с 10 игроками, не считая отданную в аренду молодежь. Все потери были по вашему желанию или кого хотели оставить?

У нас действительно поменялась команда, было очень много игроков уже в зрелом возрасте для футбола. Поэтому мы были вынуждены идти на омоложение, потому что понимаем, что должны смотреть не только в настоящее, но и в будущее. Игроки, которые приложили определенное количество усилий и помогли нам в Премьер-Лиге, заслуживают благодарности. Но прошло уже немного времени и не хочется сейчас вспоминать и проходиться сейчас по фамилиям.

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СМИ отправляли в "Верес" нескольких игроков: Ременяк и Русин ("Металлист 1925"), Арко-Мэнса ("Динамо" Батуми Грузия), что из этого правда? От кого услышали "нет" во время переговоров?

Да, очень много было фамилий и украинцев, и иностранцев. Но наша трансферная политика связана с тем, чтобы брать перспективных игроков, чтобы мы могли раскрыть их потенциал. Сейчас мы должны развивать молодежь в нашей структуре. Поэтому акцент был на игроках до 25 лет, все, кто старше, это должно быть четкое усиление для нас. Или потенциально это могли быть игроки, на продаже которых мы могли бы зарабатывать определенные средства. Это было бы хорошо для футбольного клуба "Верес", у которого нет возможности покупать игроков за большие деньги и бороться за еврокубки.

Напомним, сегодня "Верес" сыграет против "Зари", матч начнется в 13:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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