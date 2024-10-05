  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии

Премьер-лига

И снова ничья

УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии

Фото: ФК Олександрія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Александрии вторая команда УПЛ принимала шестую. Это был один из самых интригующих матчей девятого тура. Игра проходила на КСК "Ника".

Подопечные Руслана Ротаня провели в сезоне 7 матчей, в которых одержали шесть побед и однажды сыграли вничью. Это действительно впечатлающие показатели для команды, которая не радовала своих болельщиков результатами в прошлом чемпионате. Дома к этому туру "Александрия" выиграла четыре предыдущих матча подряд. "Рух" в предыдущих трех турах синхронно сыграл по 0:0 с "Ворсклой", с "Динамо" и с "Колосом". Подопечные Пономарева не пропускали 450 минут подряд. В УПЛ "Александрия" и "Рух" сыграли между собой 7 матчей и 6 из них завершились вничью.

Хозяева начали игру с позиции силы, но создать значительные проблемы львовянам им не удавалось. А вот подопечные Пономарева могли забивать после стандарта. После розыгрыша углового пробивал Притула и мяч с рикошетом от Кампоса попал в перекладину. В этом эпизоде ​​спасти свою команду Ермаков уже не смог бы, но повезло. В середине первого тайма подопечные Ротаня ответили своим моментом. После передачи Беляева с разворота пытался попасть Филиппов, но пробил выше ворот. Это была хорошая комбинация, но немного не хватило до гола. На перерыв соперники ушли без голов. Это был приблизительно равный первый тайм, хотя и несколько более нацеленными на ворота были футболисты "Александрии".

УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии - изображение 1

Подопечные Руслана Ротаня сразу после перерыва начали активно играть на чужой половине поля, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Много ошибались футболисты обеих команд в центре поля. У позиционного футбола были большие проблемы у соперников. Хотелось видеть больше конструктива, ведь "Александрия" и "Рух" способны играть гораздо лучше.

Во второй половине тайма никто не хотел рисковать. Казалось, что ничья устраивала всех. Больше играли первым номером хозяева, но до голевых моментов дело не доходило. На 88-й минуте Ледвий просто отдал мяч на Филлипова, а опытный нападающий выход один на один реализовал – 1:0. Ужасная ошибка голкипера, завершившая "сухую" серию "Руха". На 90+5 минуте Кампос наступил на пятку Краснопира и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота "Александрии". Одиннадцатиметровый реализовал Краснопир – 1:1. Вот так развязка!

Vbet Лига. Девятый тур

"Александрия" - "Рух" 1:1

Голы: Филиппов (88) - Краснопир (90+8, пен)

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Калюжный, Ковалец (Мишнев, 63), Беляев (Костишин (55), Мартынюк, Кампос, Безерра, Смирный (Шостак, 63), Филиппов

"Рух": Ледвий, Дидык (Семотюк, 68, Лях, 82), Холод, Роман, Сыч, Пидгурский, Притула (Товарницкий, 68), Федор, Климчук, Карабин (Клайвер, 68), Краснопир

По теме
yellow-arrow
Вадим Деонас: Не стал бы поливать динамовских ребят грязью
yellow-arrow
Динамо - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Карпаты интересуются лидером Александрии - источник
ФК Александрия Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
05.10.2024 в 18:08
Гра була нічийна, тим і завершилася. Не скажу, що гра сподобалась. Багато боротьби, зіткнення, в т.ч. і головами. Ось і все.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Лекарь (село Дарниця)
05.10.2024 в 18:08
Гра була нічийна, тим і завершилася. Не скажу, що гра сподобалась. Багато боротьби, зіткнення, в т.ч. і головами. Ось і все.
Ответить
0
1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
05.10.2024 в 17:59
Гра мала закінчуватися 0:0, а стала цілою драмою з тим же підсумком, тільки з купою незадоволених осіб
Ответить
2
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.10.2024 в 18:08
Ротань-первый из них
Ответить
1
1
Лекарь (село Дарниця)
05.10.2024 в 18:08
Ну, Ротань точно був незадоволений)) А ось тренер Руха, здається, радів.
Ответить
1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.10.2024 в 17:35
Я думал, что Панчишин не очень, но с пенальти не ошибся. Правда Филипову желтую надо было датб, но то такэ.
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости