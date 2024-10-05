УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии

В Александрии вторая команда УПЛ принимала шестую. Это был один из самых интригующих матчей девятого тура. Игра проходила на КСК "Ника".

Подопечные Руслана Ротаня провели в сезоне 7 матчей, в которых одержали шесть побед и однажды сыграли вничью. Это действительно впечатлающие показатели для команды, которая не радовала своих болельщиков результатами в прошлом чемпионате. Дома к этому туру "Александрия" выиграла четыре предыдущих матча подряд. "Рух" в предыдущих трех турах синхронно сыграл по 0:0 с "Ворсклой", с "Динамо" и с "Колосом". Подопечные Пономарева не пропускали 450 минут подряд. В УПЛ "Александрия" и "Рух" сыграли между собой 7 матчей и 6 из них завершились вничью.

Хозяева начали игру с позиции силы, но создать значительные проблемы львовянам им не удавалось. А вот подопечные Пономарева могли забивать после стандарта. После розыгрыша углового пробивал Притула и мяч с рикошетом от Кампоса попал в перекладину. В этом эпизоде ​​спасти свою команду Ермаков уже не смог бы, но повезло. В середине первого тайма подопечные Ротаня ответили своим моментом. После передачи Беляева с разворота пытался попасть Филиппов, но пробил выше ворот. Это была хорошая комбинация, но немного не хватило до гола. На перерыв соперники ушли без голов. Это был приблизительно равный первый тайм, хотя и несколько более нацеленными на ворота были футболисты "Александрии".

Подопечные Руслана Ротаня сразу после перерыва начали активно играть на чужой половине поля, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Много ошибались футболисты обеих команд в центре поля. У позиционного футбола были большие проблемы у соперников. Хотелось видеть больше конструктива, ведь "Александрия" и "Рух" способны играть гораздо лучше.

Во второй половине тайма никто не хотел рисковать. Казалось, что ничья устраивала всех. Больше играли первым номером хозяева, но до голевых моментов дело не доходило. На 88-й минуте Ледвий просто отдал мяч на Филлипова, а опытный нападающий выход один на один реализовал – 1:0. Ужасная ошибка голкипера, завершившая "сухую" серию "Руха". На 90+5 минуте Кампос наступил на пятку Краснопира и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота "Александрии". Одиннадцатиметровый реализовал Краснопир – 1:1. Вот так развязка!

Vbet Лига. Девятый тур

"Александрия" - "Рух" 1:1

Голы: Филиппов (88) - Краснопир (90+8, пен)

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Калюжный, Ковалец (Мишнев, 63), Беляев (Костишин (55), Мартынюк, Кампос, Безерра, Смирный (Шостак, 63), Филиппов

"Рух": Ледвий, Дидык (Семотюк, 68, Лях, 82), Холод, Роман, Сыч, Пидгурский, Притула (Товарницкий, 68), Федор, Климчук, Карабин (Клайвер, 68), Краснопир