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Бывший хавбек Карпат и Миная назвал реальную цену за Судакова
Полузащитник Шахтера может надолго застрять в УПЛ
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец высказал свое мнение о полузащитнике донецкого "Шахтера" Георгии Судакове.
"За 50-60 миллионов уже никого не продадут! Цены на наших игроков существенно упали. Выступления в УПЛ не являются показателем для европейских скаутов, а в еврокубках и на Евро мы провалились. Реальная цена за Судакова сейчас – это 15-20 млн, а не 50, как хочет "Шахтер".
За 50 миллионов есть куча классных футболистов, уже играющих в Европе. Судаков хороший футболист, но чтобы стоить 50 млн, он должен показывать свой уровень в сборной и в еврокубках, а результаты там не самые лучшие.
Вспомните продажу Мудрика. Михаил показал свой уровень против "Аякса" и в Лиге чемпионов. Именно на это "Челси" и клюнул! – сказал Кополовец.
Напомним, в УПЛ Судаков забил три гола и сделал одну результативную передачу в семи матчах, в то время как в Лиге чемпионов полузащитник не отметился результативным действием.
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