Бывший хавбек Карпат и Миная назвал реальную цену за Судакова

Бывший хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец высказал свое мнение о полузащитнике донецкого "Шахтера" Георгии Судакове.

"За 50-60 миллионов уже никого не продадут! Цены на наших игроков существенно упали. Выступления в УПЛ не являются показателем для европейских скаутов, а в еврокубках и на Евро мы провалились. Реальная цена за Судакова сейчас – это 15-20 млн, а не 50, как хочет "Шахтер".

За 50 миллионов есть куча классных футболистов, уже играющих в Европе. Судаков хороший футболист, но чтобы стоить 50 млн, он должен показывать свой уровень в сборной и в еврокубках, а результаты там не самые лучшие.

Вспомните продажу Мудрика. Михаил показал свой уровень против "Аякса" и в Лиге чемпионов. Именно на это "Челси" и клюнул! – сказал Кополовец.