Верес - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Верес" одержал лишь одну победу в сезоне, и занимает тринадцатое место в чемпионате. Команда Шандрука не может достичь стабильности. Ничья с "Ингульцом" воспринимается как поражение, ничья с "Шахтером" – как победа. "Заря", наоборот, еще ни разу не делила очки, но имеет столько же побед, как и ничьих.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

5 октября 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 13:00 "Заря"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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