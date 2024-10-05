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Верес - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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"Верес" одержал лишь одну победу в сезоне, и занимает тринадцатое место в чемпионате. Команда Шандрука не может достичь стабильности. Ничья с "Ингульцом" воспринимается как поражение, ничья с "Шахтером" – как победа. "Заря", наоборот, еще ни разу не делила очки, но имеет столько же побед, как и ничьих.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
5 октября 2024. Ровно, "Авангард"
"Верес" 13:00 "Заря"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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