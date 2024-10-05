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Колос - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
koloskovalivka.com
Завершение субботнего игрового дня в родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием ковалевцев и "аистов". Практически имеем дело с киевским дерби, так сказать. В девятом туре чемпионата Украины "Колос" Александра Поздеева будет принимать "Левый берег" Виталия Первака.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
5 октября 2024. Коваливка, "Колос"
"Колос" 18:00 "Левый берег"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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