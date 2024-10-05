  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

koloskovalivka.com

UA-Футбол
Новина українською

Завершение субботнего игрового дня в родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием ковалевцев и "аистов". Практически имеем дело с киевским дерби, так сказать. В девятом туре чемпионата Украины "Колос" Александра Поздеева будет принимать "Левый берег" Виталия Первака.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Favbet
1.83
3.35
5.40
Узнать больше

Украинская Премьер-лига, девятый тур

5 октября 2024. Коваливка, "Колос"

"Колос" 18:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Заря 2:1. Антиподарок Бартуловичу на день рождения
yellow-arrow
Бывший тренер Зари и Днепра-1 – о завтрашней игре Динамо – Кривбасс
yellow-arrow
Александрия – Рух: стартовые составы команд
УПЛ Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости