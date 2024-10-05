Колос - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Завершение субботнего игрового дня в родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием ковалевцев и "аистов". Практически имеем дело с киевским дерби, так сказать. В девятом туре чемпионата Украины "Колос" Александра Поздеева будет принимать "Левый берег" Виталия Первака.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

5 октября 2024. Коваливка, "Колос"

"Колос" 18:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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