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Защитник Левого берега: Игру против Колоса можно считать за шесть очков
Прокомментировал предстоящую игру
Лівий Берег
Сегодня "Левый берег" сыграет против "Колоса", матч начнется в 18:00.
Защитник "Левого берега" Александр Дударенко поделился своими ожиданиями от игры:
"Поражение от "Динамо" уже забыли, смотрим только вперед. Будем стараться исправить ошибки. К сожалению, предыдущие три матча команда проиграла. Неудачи негативно влияют на команду, но у нас хороший коллектив. С мотивацией никаких проблем нет. Наша работа в тренировочном процессе должна принести результат. По моему мнению, в матче с "Динамо" мы потеряли концентрацию на первых минутах, и это повлияло на результат. Допустили ошибки во время стандарта. Такие матчи помогают нашей команде становиться более опытной.
На тренировку к нам приезжал президент. Он сказал, что мы можем и должны играть в свой футбол. Игру против "Колоса" можно считать за шесть очков. Для нашей команды это очень важная игра, на которую не нужно дополнительно мотивировать. В недавнем спарринге с "Колосом" сыграли вничью 1:1, но с тех пор многое изменилось. Это хороший соперник, который умеет контролировать мяч и качественно обороняться. Выделять кого-то не стану, ведь "Колос" прежде всего силен своей командной игрой. Они хорошо выходят из защиты в атаку. Если сыграем с максимальной самоотдачей и будем верить в собственные силы, то все у нас получится."
Напомним, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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