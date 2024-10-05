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Известно, какие игроки Руха будут отсутствовать в матче против Александрии

Премьер-лига

Игроки находятся в лазарете

Известно, какие игроки Руха будут отсутствовать в матче против Александрии

fcrukh.com

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В сегодняшней игре "Рух" - "Александрия", львовская команда выйдет на поле без Марка Сапуги, Богдана Слюбика и Евгения Пастуха.

Читайте такжеПротивостояние амбиций. Александрия - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ

По имеющейся информации, Марко Сапуга тренируется в общей группе, но еще не набрал положенных кондиций. Богдан Слюбик и Евгений Пастух вернутся в общую группу в ноябре. Добавим, что Сапуга может присутствовать на матче против "Карпат", который состоится 21 октября.

Напомним, матч "Рух" – "Александрия" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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