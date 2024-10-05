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Верес – Заря: стартовые составы команд
Шандрук против Бартуловича
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В матче девятого тура УПЛ "Верес" сыграет против "Зари". Стали известны стартовые составы на матч обеих команд.
- "Верес": Кожухарь - Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смеян - Клец, Яго - Луан, Годя, В. Шарай - Мрвальевич.
- Запасные хозяев: Юцишин, Когут, Гакман, Д. Чечер, Е. Шевченко, Кучеров, Баран, Волчков, Дахновский, Нонго, Гайдучик.
- "Заря": Турбаевский - Жуниор Рейс, Эскинья, Джордан, Вантух - Мичин, Башич, Яцик, Антюх - Горбач, Будкивский.
- Запасные гостей: Сапутин, Мацапура, Тронтель, Нваэзе, Алексей Гусев, Слесарь, Дришлюк, Хахлев, Вакула, Кораблин, Бенито, Супряга.
Перед этим матчем "Заря" занимает седьмое место в УПЛ, а "Верес" идет 14.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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