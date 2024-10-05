  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - ЛНЗ Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове будет принимать черкасский ЛНЗ.

"Горняки" после болезненного поражения в Лиге чемпионов от "Аталанты" будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

ЛНЗ, в свою очередь, мощно начал сезон, но сейчас у команды наметился некий спад.

Тем не менее, черкащане явно не самый простой соперник для кризисного "Шахтера".

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у донеччан на победу намного выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Favbet
1.37
5.20
9.10
Узнать больше

Поединок "Шахтер" — ЛНЗ состоится в воскресенье, 6 октября на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Александрия – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Известно, какие игроки Руха будут отсутствовать в матче против Александрии
yellow-arrow
Верес – Заря: стартовые составы команд
Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости