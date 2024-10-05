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Шахтер - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - ЛНЗ Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове будет принимать черкасский ЛНЗ.
"Горняки" после болезненного поражения в Лиге чемпионов от "Аталанты" будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками.
Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
ЛНЗ, в свою очередь, мощно начал сезон, но сейчас у команды наметился некий спад.
Тем не менее, черкащане явно не самый простой соперник для кризисного "Шахтера".
Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у донеччан на победу намного выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Шахтер" — ЛНЗ состоится в воскресенье, 6 октября на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир,
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