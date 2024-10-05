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Клищук - о матче против Динамо: Кривбасс настраивается набрать зачетные баллы
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Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о том, что он ожидает от грядущего выездного матча 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо".
Впереди противостояние с киевским "Динамо". Какие ожидания, мнения об этом сопернике?
Ожидаем хорошую интересную игру. Думаю, будет тяжелое противостояние обеим командам, много голевых моментов, яркий футбол. Матч должен стать интересным для болельщиков. "Кривбасс" настраивается набрать зачетные баллы.
Первые тренировки с командой провел новичок Ноа Ндомбази. Как помогаете новому товарищу адаптироваться к коллективу?
Во-первых, мы постоянно ему подсказываем во всем, в частности, относительно требований главного тренера. Также много времени с ним проводят другие легионеры. Все помогают. Надеюсь, Ноа быстро адаптируется к новой команде.
Напомним, матч "Кривбасс" – "Динамо Киев" состоится завтра, 6 октября, в 18:00. Добавим, что Андрей Клищук в этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах: он пропустил 14 мячей и 3 раза оставил ворота "сухими".
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