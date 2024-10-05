  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клищук - о матче против Динамо: Кривбасс настраивается набрать зачетные баллы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клищук - о матче против Динамо: Кривбасс настраивается набрать зачетные баллы

Премьер-лига

Також розповів про новачка

Клищук - о матче против Динамо: Кривбасс настраивается набрать зачетные баллы

Новина українською

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о том, что он ожидает от грядущего выездного матча 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

Впереди противостояние с киевским "Динамо". Какие ожидания, мнения об этом сопернике?

Ожидаем хорошую интересную игру. Думаю, будет тяжелое противостояние обеим командам, много голевых моментов, яркий футбол. Матч должен стать интересным для болельщиков. "Кривбасс" настраивается набрать зачетные баллы.

Первые тренировки с командой провел новичок Ноа Ндомбази. Как помогаете новому товарищу адаптироваться к коллективу?

Во-первых, мы постоянно ему подсказываем во всем, в частности, относительно требований главного тренера. Также много времени с ним проводят другие легионеры. Все помогают. Надеюсь, Ноа быстро адаптируется к новой команде.

Напомним, матч "Кривбасс" – "Динамо Киев" состоится завтра, 6 октября, в 18:00. Добавим, что Андрей Клищук в этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах: он пропустил 14 мячей и 3 раза оставил ворота "сухими".

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Заря 2:1. Антиподарок Бартуловичу на день рождения
yellow-arrow
Бывший тренер Зари и Днепра-1 – о завтрашней игре Динамо – Кривбасс
yellow-arrow
Александрия – Рух: стартовые составы команд
Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости