Защитник Руха: Александрия всегда была сильной командой. Даже тогда, когда им не все удавалось

Защитник "Руха" Виталий Роман рассказал о том, как проходила подготовка к матчу с "Александрией".

"Команда разобрала свою игру против "Колоса". Сейчас мы с позитивным настроем готовимся к матчу с "Александрией". Нам не важно на каком месте находится наш соперник, ведь основной акцент в подготовке мы делаем на своей игре. Если мы сконцентрируемся на своих действиях и качественно их выполним на поле, то сможем порадовать болельщиков "Руха".

"Александрия" всегда была сильной командой. Даже тогда, когда им не все удавалось, ведь "горожане" всегда демонстрировали интересный футбол. Сейчас "Александрия" начала получать положительный результат и находится на верхушке турнирной таблицы.

Мы много работаем на тренировках над действиями в атаке. Пытаемся воспроизвести это в матчах, но, к сожалению, нам это не всегда удается. Каждый игрок приложит усилия, чтобы исправить ситуацию и чтобы "Рух" мог создать и реализовать свои моменты в следующей игре".