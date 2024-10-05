"Думаю, что через 2-3 года мы увидим определенные результаты". Шандрук - о ровенской академии

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился информацией о том, как проходят поиски новых талантов в Ровенской области и о внезапной паузе в карьере Арсения Коркодима.

Из чисто футболистов Ривненщины - поправьте, если я не прав - в команде только Гайдучик. Работая в областных командах, не видели там усиления?

Протасевич из Вараша, Клец тоже ривненский. Три игрока всего. В прошлом году мы открыли Академию. Но проблема в том, что те школы, которые функционируют, они неэффективны. Та академия, которая сейчас создана в "Вересе", четыре возрастные группы, я думаю, что за 2-3 года мы увидим определенные результаты. Я думаю, что 5-7 лет нужно, чтобы мы увидели наших воспитанников в первой команде. Этот процесс начался и академия будет становиться сильнее с каждым годом. От количества успешных воспитанников можно будет сделать выводы, работает ли детско-юношеский футбол в регионе.

Что произошло с Арсением Коркодимом? Он летом приостановил карьеру и сообщалось, что это из-за проблем с сердцем. Но пару недель назад появилась информация, что он играет на любительском уровне за волынский ФК "Тростянец". Как это объяснить?

Смотрите, там нет никаких закулисных игр. Все очень просто. Ему действительно запретили заниматься профессиональным футболом. А любительский футбол - это другая история. Там есть возможность корректировать ему нагрузки. Мы не могли ему это дать в профессиональном футболе, брать на себя риск за его здоровье. Теперь он сам принимает решение. Его состояние здоровья позволяет ему держать себя в форме на любительском уровне.