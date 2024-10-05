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Александрия – Рух: стартовые составы команд

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Александрия – Рух: стартовые составы команд

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В матче девятого тура УПЛ "Александрия" и "Рух" встретятся в очном противостоянии. Главные тренеры команд выбрали стартовый состав на этот поединок.

  • “Александрия”: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Калюжный, Ковалец, Беляев, Мартынюк, Кампос, Безерра, Смирный, Филиппов.
  • Запасные: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мышнев, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Копина, Казак, Шостак, Погорилый.
  • "Рух": Ледвий – Дидык, Холод, Роман, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Климчук, Карабин, Краснопир.
  • Запасные: Герета, Товарницкий, Лях, Семотюк, Рунич, Плюман, Клайвер, Квасница.

Перед этим матчем "Александрия" идет на втором месте УПЛ, а "Рух" занимает шестую позицию.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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