В какую команду верит? Бывший тренер Зари и Днепра-1 поделился ожиданиями относительно матча Динамо - Кривбасс

Бывший игрок сборной Украины Александр Грицай рассказал о том, что ждет от матча киевского "Динамо" - "Кривбасс".

"Кривбасс - это команда, которая играет на контратаках. Пытается, по крайней мере, так играть, учитывая то, что я вижу и знаю о Юрии Николаевиче. Конечно, Динамо будет тяжело в этой встрече. Игра будет в Киеве на стадионе Лобановского. Поле там большое, широкое, пространства будет достаточно. "Кривбасс" будет убегать в контратаки. А "Динамо" имеет больше возможностей для ротации. Состав у киевлян приличный. У них на каждую позицию по два-три игрока. Но я жду тяжелую игру для обеих команд, " — сказал Грицай.