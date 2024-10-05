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В какую команду верит? Бывший тренер Зари и Днепра-1 поделился ожиданиями относительно матча Динамо - Кривбасс
Я жду тяжелую игру для обеих команд ©
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший игрок сборной Украины Александр Грицай рассказал о том, что ждет от матча киевского "Динамо" - "Кривбасс".
"Кривбасс - это команда, которая играет на контратаках. Пытается, по крайней мере, так играть, учитывая то, что я вижу и знаю о Юрии Николаевиче. Конечно, Динамо будет тяжело в этой встрече. Игра будет в Киеве на стадионе Лобановского. Поле там большое, широкое, пространства будет достаточно. "Кривбасс" будет убегать в контратаки. А "Динамо" имеет больше возможностей для ротации. Состав у киевлян приличный. У них на каждую позицию по два-три игрока. Но я жду тяжелую игру для обеих команд, " — сказал Грицай.
Напомним, матч "Динамо" - "Кривбасс" пройдет завтра, 6 октября; он начнется в 18:00.
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