УПЛ. Верес - Заря 2:1. Антиподарок Бартуловичу на день рождения

Мокрое поле было главным протагонистом матча "Вереса" между "Зарей". Игрокам обеих команд было трудно удержаться на влажном газоне, с другой стороны – мяч летал очень быстро. В Ровно обе команды создали множество моментов, но "Верес" все же оказался более эффективным. Команда Шандрука впервые в сезоне побеждает на своем поле в сезоне УПЛ 2024/25.

"Заря" активнее начала матч в день 38-летия своего тренера, однако "Верес" в первые десять минут успел создать два острых момента. Сначала Шарай едва не вышел один на один с кипером "Зари", однако замешкался, и Жуниньо успел забрать у него мяч. Затем прекрасную возможность упустил Мрвалевич, пробив мимо ворот с близкого расстояния.

"Заря" на эти моменты "Вереса" ответила голом. Жуниньо и Антюх исполнили стеночку, вингер "Зари" воспользовался пространством на фланге, выполнил прострел, и Горбач перевел мяч в сетку.

"Вересу" удалось быстро отыграться – Эскинья не смог нормально вынести мяч, атака хозяев получила второе дыхание, и Протасевич выполнил классную подачу в штрафную. Не менее классно сыграл и Мрвалевич, перепрыгнув в штрафной "Зари" двух соперников.

В первом тайме зрители увидели еще один гол, однако он был отменен. Это был самый скандальный эпизод матча. Кожухарь неудачно сыграл на выходе, и не сумел выбить мяч подальше с головы Яцика после подачи. На отскоке сыграл Будковский - мяч в воротах. Счет должен был стать 2:1 в пользу "Зари", однако арбитр Анастасия Романюк свистнула, еще во время игрового эпизода, увидев фол со стороны Яцика. Это не дало возможности VAR исправить ее ошибку.

"Верес" мог забивать свой второй мяч еще до перерыва – однако сначала Турбаевский выполнил сейв после удара Шарая, а затем мяч после удара Гончаренко пролетел рядом со штангой.

В перерыве Шандрук вынужденно провел две замены, сменив в том числе и кипера. "Верес" почти сразу забил, но не по этой причине – фланговый защитник "Зари" Жуниньо, который играл не на своей позиции, в очередной раз поскользнулся, и упал на газон, Луан получил пространство для удара, чем и воспользовался почти мгновенно – красивое завершение, 2:1.

"Заря" почти сразу едва не отыгралась – но удар Антюха приняла на себя перекладина.

Замены Бартуловича не помогли команде забить так нужный гол. Супряга опозорился симуляцией, Тронтель, Хахлев и Бенито не имели моментов, в отличие от Будковского, которому на 89-й минуте не повезло встретить сопротивление Гончаренко.

"Заря" проигрывает уже пятый раз в сезоне, "Верес" поднялся на одиннадцатую позицию.

Украинская Премьер-лига 2024/25, девятый тур. Ровно, "Авангард"

"Верес" – "Заря" 2:1

Голы: Мрвалевич 18, Луан 54 – Горбач 9

"Верес": Кожухарь (Когут 46) – Протасевич (Гакман 46, Чечер 75), Гончаренко, Вовченко, Смеян – Луан, Яго, Клец, Шарай – Годя (Кучеров 66), Мрвалевич (Гайдучик 60)

"Заря": Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниор (Бенито 69) – Антюх, Яцык (Тронтель 69), Башич (Супряга 58), Мичин - Будковский, Горбач (Хахлев 58)

Предупреждения: Луан 85 – Горбач 36, Башич 39, Супряга 82, Вантух 90+2