Пономарев: Убедились, что не готовы к еврокубкам, когда увидели, как сыграли Кривбасс и Полесье

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал, почему львовяне пока не готовы к еврокубкам.

“В любом деле нужно делать анализ. Так же, как футболисты не до конца сформированы, так же наша команда не до конца сформирована.

Мы в этом убедились, когда увидели, как сыграли “Кривбасс” и “Полесье”. У них гораздо лучше, наверное, на сегодняшний день материальные возможности. Они покупают игроков и имеют большее количество футболистов для ротации. Но те и другие вылетели в первом раунде.

Мое мнение: чтобы выходить в еврокубковую зону, нужно быть готовым к этому. В позапрошлом сезоне мы едва остались в Премьер-лиге. В прошлом чемпионате команда показала серьезный прогресс, но это была такая вспышка. Надо, чтобы эта команда была стабильной.

Прошлый чемпионат показал, что мы могли забрать очки у лидеров, у команд, представлявших нашу страну в еврокубках. А потом могли потерять очки с аутсайдерами. Это не потому, что в той или иной игре мы играли лучше или хуже. А от того, что нет стабильности, которая приходит с опытом и мастерством.

Поэтому я и говорю, что на сегодняшний день мы не готовы к этому. Конечно, хотелось попасть в еврокубки. Это было бы важно для истории клуба. Но я очень сомневаюсь, что мы достойно представили бы нашу страну именно в этом году в Европе. Тем более что у нас было много травмированных игроков. Вы сами только что сказали, что у нас не очень длинная скамья запасных. Было бы тяжело играть через два дня на третий”, - сказал Пономарев для Tribuna.com.