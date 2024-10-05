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Пономарев: Убедились, что не готовы к еврокубкам, когда увидели, как сыграли Кривбасс и Полесье

Премьер-лига

Команда еще не до конца сформирована

Пономарев: Убедились, что не готовы к еврокубкам, когда увидели, как сыграли Кривбасс и Полесье

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал, почему львовяне пока не готовы к еврокубкам.

“В любом деле нужно делать анализ. Так же, как футболисты не до конца сформированы, так же наша команда не до конца сформирована.

Мы в этом убедились, когда увидели, как сыграли “Кривбасс” и “Полесье”. У них гораздо лучше, наверное, на сегодняшний день материальные возможности. Они покупают игроков и имеют большее количество футболистов для ротации. Но те и другие вылетели в первом раунде.

Мое мнение: чтобы выходить в еврокубковую зону, нужно быть готовым к этому. В позапрошлом сезоне мы едва остались в Премьер-лиге. В прошлом чемпионате команда показала серьезный прогресс, но это была такая вспышка. Надо, чтобы эта команда была стабильной.

Прошлый чемпионат показал, что мы могли забрать очки у лидеров, у команд, представлявших нашу страну в еврокубках. А потом могли потерять очки с аутсайдерами. Это не потому, что в той или иной игре мы играли лучше или хуже. А от того, что нет стабильности, которая приходит с опытом и мастерством.

Поэтому я и говорю, что на сегодняшний день мы не готовы к этому. Конечно, хотелось попасть в еврокубки. Это было бы важно для истории клуба. Но я очень сомневаюсь, что мы достойно представили бы нашу страну именно в этом году в Европе. Тем более что у нас было много травмированных игроков. Вы сами только что сказали, что у нас не очень длинная скамья запасных. Было бы тяжело играть через два дня на третий”, - сказал Пономарев для Tribuna.com.

Напомним, что "Кривбасс" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы вылетел от "Виктории Пльзень", а в плей-офф раунде Лиги конференций - от "Бетиса". "Полесье" остановилось на стадии второго раунда ЛК, проиграв "Олимпии" Любляна.

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Источник:
tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:02
С такой трусливой политикой не быть тебе футбольным королём Пономарёв!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:02
С такой трусливой политикой не быть тебе футбольным королём Пономарёв!
Ответить
0
1

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