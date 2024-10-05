Полузащитник Левого Берега: Против Колоса постараемся придерживаться своей структуры игры

Полузащитник "Левого Берега" Тарас Галас поделился ожиданиями от матча девятого тура УПЛ, "Левый Берег" - "Колос".

"Настроение хорошее, работаем в обычном режиме до следующего матча. Забыли уже о поражении от "Динамо". Будем исправлять ошибки и стараться совершенствовать нашу игру. Проигрывать всегда непросто, но должны двигаться вперед. "Динамо" - это гранд украинского футбола. И если в первом тайме нам удавалось немного, то после перерыва, даже против такого соперника, контролировали мяч и создавали моменты. Думаю, все испортил быстрый пропущенный мяч. К тому же во втором матче подряд мы вынуждены были играть в меньшинстве. Надеюсь, больше такого не повторится.

Президент неоднократно посещает тренировки команды. На этой неделе он нас мотивировал, сказал правильные слова. Все футболисты должны соответствовать уровню "Левого Берега".

Против "Колоса" постараемся придерживаться своей структуры игры. Изучим все сильные и слабые стороны соперника. "Колос" - серьезный соперник с квалифицированными футболистами в составе. Нас ожидает интересный и непростой матч. Если сыграем в свой футбол, то сможем достичь результата. Прежде всего важно не бояться соперника. Важно играть дисциплинированно и реализовывать свои моменты, " - сказал Галас.