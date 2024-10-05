Премьер-лига
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Первая победа на домашнем поле в сезоне. Верес 2:1 Заря. Видео голов и обзор матча
Верес переиграл луганскую Зарю и устроил антиподарок ко Дню рождения их тренеру
Фото: УПЛ/Автор - невідомий
"Верес" впервые победил на домашнем поле. Ровенский клуб пропустил мяч в начале первого тайма, но сумел отыграться.
9 тур УПЛ. Ровно, "Авангард".
"Верес" 2 - 1 "Заря"
Голы: Мрвалевич 18, Луан 54 – Горбач 9
Видеообзор матча
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