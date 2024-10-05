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Первая победа на домашнем поле в сезоне. Верес 2:1 Заря. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Верес переиграл луганскую Зарю и устроил антиподарок ко Дню рождения их тренеру

Первая победа на домашнем поле в сезоне. Верес 2:1 Заря. Видео голов и обзор матча

Фото: УПЛ/Автор - невідомий

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" впервые победил на домашнем поле. Ровенский клуб пропустил мяч в начале первого тайма, но сумел отыграться.

9 тур УПЛ. Ровно, "Авангард".

"Верес" 2 - 1 "Заря"

Голы: Мрвалевич 18, Луан 54 – Горбач 9

Видеообзор матча

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