Премьер-лига
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Аутсайдеры попытаются отдалиться от зоны вылета. Стартовые составы на матч Колос – Левый Берег
Клубы разделяет всего 90 км
koloskovalivka.com
Александр Поздеев и Виталий Первак определились с основой на игру 9-го тура УПЛ.
- “Колос”: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик – Демченко, Ориховский – Криворучко, Третьяков, Велетень – Боливар
- Замены: Горох, Мысак, Бурда, Лучкевич, Ильин, Гусол, Диего, Салабай, Алефиренко, Гагно, Безбородько, Паулаускас
- “Левый Берег”: Механив – Соколов, Якымив, Семенов, Шаповал – Когут, Приходько, Дедух, Галас – Кобзар, Синиця
- Замены: Астахов, Банада, Войцеховский, Дударенко, Когут И., Косовский, Непейпиев, Спиваков, Сташкив, Сухоручко, Сидней, Фастов
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Матч начнется в 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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