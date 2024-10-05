Вадим Деонас: Не стал бы поливать динамовских ребят грязью

Выступления киевского "Динамо" в двух стартовых турах группового раунда Лиги Европы вызвали немало критики в футбольных кругах Украины. Неудачи столичной команды в играх с "Лацио" (0:3) и "Хоффенхаймом" (0:2) стали поводом для оживленных обсуждений в среде специалистов. Корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением одного из них, бывшего голкипера, а затем и тренера вратарей украинских клубов элиты Вадима Деонаса.

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– Поражения от "Лацио" и "Хоффенхайма"? Приходится констатировать, что на сегодняшний день, к сожалению, таков наш уровень, – говорит он. - Если в чемпионате Украины что-то по поводу игры и результатов в "Динамо" еще проходит, то на международной арене два матча показали, что тот уровень игроков, который есть у столичного клуба, недостаточен для конкурентоспособной борьбы в еврокубковых турнирах. Команда нуждается в серьезном усилении. А если "Динамо" пополняется центральным защитником из Колумбии, то это проблема. Так вот, о том, что у "Динамо" существует проблема с квалифицированными центральными защитниками, говорилось еще при "позднем" Мирче Луческу. И, как ни прискорбно, она осталась до сих пор. Михавко еще совсем молодой, ему всего 19 лет – поэтому опыта игр на еврокубковом уровне у него нет. А Попов после травмы. Другие же ребята этого амплуа пока не "тянут". Хотя, чтобы знать, что и как в нынешнем "Динамо", нужно быть внутри команды. Тогда, я уверен, критики поймут, что в жизни футбольной команды не все так легко, как может показаться со стороны. Я не склонен утверждать лишь о том, что у динамовцев все плохо, а они такие-сякие. Нет. Матч "Хоффенхайм" – "Динамо" я смотрел через интернет и слышал, как комментатор с сарказмом говорил о динамовской игре. Уже тогда подумалось о том, что он не был на другой, динамовской стороне. До уровня Лиги чемпионов или Лиги Европы дойти не так уж легко, а играть и чего-то серьезного достигать на таком уровне, тем более. Люди же привыкли хаять и обсуждать, кто и сколько получает денег и тому подобное. А я бы наоборот высказал слова поддержки штабу Шовковского и команде в целом. Собственно, как и "Шахтеру".

- Каким вам видится дальнейшая судьба "Динамо" в Лиге Европы, где соперники будут совсем не слабее "Лацио" и "Хоффенхайма"?

– Трудно сказать. Сейчас команда только набирается опыта, а в прошлом еврокубковом розыгрыше не играла в Лиге чемпионов и Лиге Европы, удовлетворившись выступлениями в Лиге конференций, где провела всего четыре поединка – с греческим "Арисом" и турецким "Бешикташем". Будем откровенны: для Александра Шовковского, который еще учится всем тонкостям самостоятельной тренерской работы, матчи его команды в Европе - первый опыт. Поэтому лично я не стал бы делать какие-либо преждевременные выводы относительно их результатов. Шовковский достаточно хорошо выполняет свою работу: при нем команда меняется. Опять же: с учетом имеющихся в его распоряжении футболистов и финансовых вливаний от клубного руководства, которое на данном этапе не в состоянии делать громкие приобретения (понимаем, что на это влияет несколько факторов, один из которых - война) не стал бы судить строго. И не поливал бы динамовских ребят грязью. Многие, кто не причастен к футбольной жизни, этого не понимают и сгоряча, на одних только эмоциях делают те самые преждевременные выводы.