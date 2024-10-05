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Карпаты интересуются лидером Александрии - источник

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Карпаты интересуются лидером Александрии - источник

фото - УПЛ

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По информации журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса, "Карпаты" проявляют интерес к полузащитнику "Александрии" Ивану Калюжному.

Контракт 26-летнего игрока с нынешним клубом рассчитан до завершения сезона 2024/25 годов.

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В новом сезоне Калюжный провел 8 матчей за "Александрию" в УПЛ и забил 1 гол.

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ФК Александрия Иван Калюжный Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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