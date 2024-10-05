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Карпаты интересуются лидером Александрии - источник
Основной игрок команды Ротаня
фото - УПЛ
По информации журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса, "Карпаты" проявляют интерес к полузащитнику "Александрии" Ивану Калюжному.
Контракт 26-летнего игрока с нынешним клубом рассчитан до завершения сезона 2024/25 годов.
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В новом сезоне Калюжный провел 8 матчей за "Александрию" в УПЛ и забил 1 гол.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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