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Динамо - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Центральный поединок 9-го тура родной УПЛ, который и закроет этот самый тур. Встреча серебряного и бронзового призеров прошлой кампании. Поединок команд Александра Шовковского и Юрия Вернидуба.
На данный момент, динамовцы являются лидерами турнирной таблицы по количеству потерянных очков, а криворожане немного буксуют, хотя и продолжают быть одним из претендентов за зону еврокубков.
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Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 6-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в столице Украины, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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