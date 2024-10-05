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УПЛ. Колос - Левый берег 0:0. Зачарованные ворота аистов
Тотальная доминация ковалевцев, без конвертации в голы...
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
9-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 5-е октября
Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" - "Левый берег" 0:0
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский (Салабай 68), Демченко, Криворучко, Великан (Гусол 79), Третьяков, Боливар (Безбородько 68).
Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Лучкевич, Ильин, Салабай, Гусол, Алефиренко, Диего, Безбородко, Паулаускас, Гагно.
Главный тренер: Александр Поздеев.
"Левый берег": Механив, Шаповал, Семенов, Якимов, Соколов, Дидух, Приходько (Банада 85), Когут М. (Когут И.), Синица (Войцеховский 74), Галас (Спиваков 74), Кобзарь (Сухорочко 46).
Запасные: Фастов, Сташков, Дударенко, Сидней, Астахов, Банада, Спиваков, Косовский, Войцеховский, Непейпиев, Когут Иван, Сухоручко.
Главный тренер: Виталий Первак.
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