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УПЛ. Колос - Левый берег 0:0. Зачарованные ворота аистов

Премьер-лига

Тотальная доминация ковалевцев, без конвертации в голы...

УПЛ. Колос - Левый берег 0:0. Зачарованные ворота аистов

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 5-е октября

Ковалевка, стадион "Колос"

Колос "Колос" - "Левый берег" Лівий Берег 0:0

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский (Салабай 68), Демченко, Криворучко, Великан (Гусол 79), Третьяков, Боливар (Безбородько 68).

Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Лучкевич, Ильин, Салабай, Гусол, Алефиренко, Диего, Безбородко, Паулаускас, Гагно.

Главный тренер: Александр Поздеев.

"Левый берег": Механив, Шаповал, Семенов, Якимов, Соколов, Дидух, Приходько (Банада 85), Когут М. (Когут И.), Синица (Войцеховский 74), Галас (Спиваков 74), Кобзарь (Сухорочко 46).

Запасные: Фастов, Сташков, Дударенко, Сидней, Астахов, Банада, Спиваков, Косовский, Войцеховский, Непейпиев, Когут Иван, Сухоручко.

Главный тренер: Виталий Первак.

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