Бартулович: Арбитры не засчитали чистый гол. Это уже не первая такая ошибка против нас

Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович поделился эмоциями после проигранного поединка в Ровно.

“Досадное поражение. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить сегодня. Пропустили два мяча после досадных ошибок. Соперник сразу нас наказывал. А мы свои шансы не реализовали.

Мы очень хорошо играли до перерыва. Должны были забивать еще и закрывать игру. Ребята хотели победить, сражались. Относительно самоотдачи – замечаний нет. "Верес" ничем не удивил и не поразил".