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Бартулович: Арбитры не засчитали чистый гол. Это уже не первая такая ошибка против нас
Наставник дал послематчевый комментарий
Фото - Верес
Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович поделился эмоциями после проигранного поединка в Ровно.
“Досадное поражение. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить сегодня. Пропустили два мяча после досадных ошибок. Соперник сразу нас наказывал. А мы свои шансы не реализовали.
Мы очень хорошо играли до перерыва. Должны были забивать еще и закрывать игру. Ребята хотели победить, сражались. Относительно самоотдачи – замечаний нет. "Верес" ничем не удивил и не поразил".
"Мы хорошо провели поединок с "Ворсклой" и хотелось стабильности. Чтобы добиваться результата нужно держать высокую планку. Считаю, что арбитры в первом тайме не засчитали наш чистый гол. Ошибки арбитров, конечно, влияют на игру. И это уже не первая такая ошибка против нас”, – заявил тренер.
У "Зари" остается 12 очков.
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