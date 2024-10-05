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Пономарев: К сожалению, те игроки, которые вышли на замену, не смогли сыграть на том уровне, который хотелось бы видеть
Но ничьей с Александрией доволен
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура УПЛ с "Александрией" (1:1).
"Анализируя поединок можно сказать, что "Рух" скорее получил одно очко, чем потерял два. Команда провела два разных тайма. В частности первый был достаточно неплохим в нашем исполнении, но потом пришлось сделать вынужденные замены. К сожалению, те игроки, которые вышли на замену, не смогли сыграть на том уровне, который хотелось бы видеть.
У нас было три тяжелых выездных поединка против "Ворсклы", "Динамо" и "Александрии". Последние две команды - лидеры чемпионата, поэтому ничья с ними это достаточно неплохой результат. Конечно, нам было непросто играть против "Динамо" и "Александрии", ведь это сильные команды, которые недаром находятся на вершине турнирной таблицы.
В эпизоде с пропущенным голом Дмитрий Ледвий грубо ошибся. Не о чем говорить, ведь он сам все прекрасно понимает. В нашей команде играют молодые футболисты, которым не хватает опыта и стабильности. Им нужно учиться, в том числе и на таких ошибках. Но это не значит, что мы будем отходить от своей стратегии, потому что мы и в дальнейшем будем доверять своей молодежи.
Юрий Климчук еще не набрал свою оптимальную форму. Он пропустил много из-за травмы, поэтому сейчас ему нужно время, чтобы вернуть свои лучшие кондиции. Роман Дидык получил удар по голове, поэтому мы решили его заменить. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Владислав Семотюк тоже покинул поле из-за повреждения", - сказал Пономарев.
После сыгранных 8-ми матчей в УПЛ "Рух" занимает 5-е место в турнирной таблице. Сейчас расстояние до лидера составляет 7 очков.
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