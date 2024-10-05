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Шандрук: Наконец-то победили дома. Мы болельщикам уже серьезно задолжали
Наставник Вереса выступил на пресс-конференции
Фото: НК Верес
Олег Шандрук прокомментировал игру команды в победном поединке.
"Приятно, что сумели прервать серию без побед против Зари. Вдвое приятнее было наконец-то победить дома. Потому что мы болельщикам уже серьезно задолжали. Надеюсь, сегодня они получили удовольствие от игры и результата.
Перед поединком была сделана ротация. Наш тренерский штаб видит стимул для каждого игрока работать на тренировках и доказывать свое право на место в старте”.
“Относительно Нонго – он всего два дня тренировался с командой. За время международной паузы мы оценим лучше функциональное состояние этого игрока. Сегодня включили его в заявку, чтобы он почувствовал командный дух. Надеемся, что за период международной паузы возобновится Морозко.
Руслан Степанюк? В прошлой игре мы заменили его из-за повышенной температуры. Он себя плохо чувствовал. Я понимаю, это вирус. Дали ему неделю для полного выздоровления”, – рассказал тренер.
"Верес" набрал 9 очков и поднялся на 11-ю строчку.
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