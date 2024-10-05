  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук: Наконец-то победили дома. Мы болельщикам уже серьезно задолжали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук: Наконец-то победили дома. Мы болельщикам уже серьезно задолжали

Премьер-лига

Наставник Вереса выступил на пресс-конференции

Шандрук: Наконец-то победили дома. Мы болельщикам уже серьезно задолжали

Фото: НК Верес

Новина українською

Олег Шандрук прокомментировал игру команды в победном поединке.

"Приятно, что сумели прервать серию без побед против Зари. Вдвое приятнее было наконец-то победить дома. Потому что мы болельщикам уже серьезно задолжали. Надеюсь, сегодня они получили удовольствие от игры и результата.

Перед поединком была сделана ротация. Наш тренерский штаб видит стимул для каждого игрока работать на тренировках и доказывать свое право на место в старте”.

Читайте также"Думаю, что через 2-3 года мы увидим определенные результаты". Шандрук - о ровенской академии

“Относительно Нонго – он всего два дня тренировался с командой. За время международной паузы мы оценим лучше функциональное состояние этого игрока. Сегодня включили его в заявку, чтобы он почувствовал командный дух. Надеемся, что за период международной паузы возобновится Морозко.

Руслан Степанюк? В прошлой игре мы заменили его из-за повышенной температуры. Он себя плохо чувствовал. Я понимаю, это вирус. Дали ему неделю для полного выздоровления”, – рассказал тренер.

"Верес" набрал 9 очков и поднялся на 11-ю строчку.

По теме
yellow-arrow
"Была определенная предвзятость арбитра": Ермаков - о пенальти в игре с Рухом
yellow-arrow
Пономарев: К сожалению, те игроки, которые вышли на замену, не смогли сыграть на том уровне, который хотелось бы видеть
yellow-arrow
УПЛ. Колос - Левый берег 0:0. Зачарованные ворота аистов
Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости