Шандрук: Наконец-то победили дома. Мы болельщикам уже серьезно задолжали

Олег Шандрук прокомментировал игру команды в победном поединке.

"Приятно, что сумели прервать серию без побед против Зари. Вдвое приятнее было наконец-то победить дома. Потому что мы болельщикам уже серьезно задолжали. Надеюсь, сегодня они получили удовольствие от игры и результата.

Перед поединком была сделана ротация. Наш тренерский штаб видит стимул для каждого игрока работать на тренировках и доказывать свое право на место в старте”.