"Была определенная предвзятость арбитра": Ермаков - о пенальти в игре с Рухом

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков высказал свое мнение относительно назначенного пенальти в его ворота в конце матча с "Рухом" (1:1) в 9-м туре УПЛ.

"Я уверен в том, что пенальти под вопросом. Может и было нарушение, я не спорю, но оно было за пределами эпизода, где находился мяч и основная борьба за мяч, поэтому я считаю, здесь была определенная предвзятость арбитра. В конце игры нам поставили пенальти и мы упустили победу, какие могут быть положительные или нейтральные эмоции после этого.

Честно, я был более сконцентрирован на мяче, но когда я начал вводить мяч от ворот, арбитр начал просматривать ВАР и, как я понял, там, где лежал Краснопир, мяча в том моменте не было. У меня были догадки, как он будет пробивать, но он пробил не так, как я думал. Он пробил по мне, смотрел на меня и пробил в другой угол.

Обе команды стремятся победить, и они имеют сильные бойцовские качества, потенциал и поэтому это всегда ожесточенные поединки, где одна команда не хочет уступать другой. Мы готовились к такому тяжелому поединку, что "Рух" очень сильно подготовленная физически команда, тактически. Они очень жесткие и хорошо ведут борьбу, поэтому мы готовились к этому и имели свой план на игру", - сказал Ермаков.