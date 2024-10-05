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Климчук - о матче с Александрией: Исходя из того, как складывался этот поединок на последних минутах, ничья - хороший результат

Премьер-лига
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Комментарий представителя Руха

Климчук - о матче с Александрией: Исходя из того, как складывался этот поединок на последних минутах, ничья - хороший результат

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура УПЛ против "Александрии" (1:1).

"Довольны, что удалось сравнять счет в конце матча. Нам удалось заработать одно очко в этой тяжелой выездной игре. Исходя из того, как складывался этот поединок на последних минутах, ничья - хороший результат.

"Рух" готовился к "Александрии“ очень ответственно, ведь эта команда - лидер чемпионата. Мы проанализировали много видео с матчами "горожан", разбирали игру их футболистов, индивидуальные действия игроков. Что-то нам удавалось на поле, а что-то - нет.

Сегодня "Рух" сумел забить "Александрии". Надеюсь, что в следующем матче мы снова забьем гол и вообще будем делать это как можно чаще. На тренировках команда много работает над атакой, наигрывает взаимосвязи. Я чувствую себя прекрасно и с каждой неделей улучшаю свои кондиции", - сказал Климчук.

После сыгранных 8 матчей в УПЛ "Рух" занимает 5-е место в турнирной таблице. Сейчас расстояние до лидера составляет 7 очков.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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