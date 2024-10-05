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Ковалевка продолжает коллекционировать ничьи. Колос – Левый Берег 0:0. Обзор матча
Команды покинули поле без забитых мячей
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
"Хлеборобы" принимали на своем стадионе дебютанта УПЛ. Несмотря на игровое преимущество, хозяевам так и не удалось открыть счет. "Аисты" совсем ничего не могли создать возле штрафной "Колоса", поэтому могут быть довольны одним баллом.
Для подопечных Поздеева это уже пятая ничья в этом сезоне. Трижды коллектив из Ковалевки делил очки именно с таким итоговым счетом. "Хлеборобы" занимают 13-ю строчку и набирают 8 зачетных пунктов. После паузы на игры сборных клуб из Киевской области ждет домашнее противостояние с "Шахтером".
"Аисты" расположились на одной позиции ниже (7 очков). 19 октября дебютант элитного дивизиона посетит Житомир.
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Ковалевка. Стадион "Колос"
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