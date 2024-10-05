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Ротань - после игры с Рухом: Таких пенальти по 8 за матч можно ставить

Премьер-лига
Обновлено

Эмоции от упущенной победы

Ротань - после игры с Рухом: Таких пенальти по 8 за матч можно ставить

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Глава "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничью в матче 9-го тура УПЛ против "Руха" (1:1). Команда упустила победу из-за пенальти в компенсированное время.

"Мы заслужили победить. Игрокам сказал, что это фактически победа. То, что было дальше с пенальти, пусть комментируют эксперты, судейский корпус. Мы спокойно приняли такую ничью.

Я смотрел повтор. Таких пенальти по 8 за матч можно ставить. В этом же матче можно было ставить пенальти в ворота "Руха". Эмоции не хочу показывать, скандал в УПЛ нам не нужен. Есть более важные вещи. Сегодня военные были на матче, хочу их всех поблагодарить", - сказал Ротань.

По состоянию на сейчас "Александрия" лидирует в чемпионате Украины. Ближайший преследователь, "Динамо", сыграет свой матч 9-го тура завтра, 6-го октября. Расстояние между командами - 1 очко.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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