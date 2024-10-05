Ротань - после игры с Рухом: Таких пенальти по 8 за матч можно ставить

Глава "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничью в матче 9-го тура УПЛ против "Руха" (1:1). Команда упустила победу из-за пенальти в компенсированное время.

"Мы заслужили победить. Игрокам сказал, что это фактически победа. То, что было дальше с пенальти, пусть комментируют эксперты, судейский корпус. Мы спокойно приняли такую ничью.

Я смотрел повтор. Таких пенальти по 8 за матч можно ставить. В этом же матче можно было ставить пенальти в ворота "Руха". Эмоции не хочу показывать, скандал в УПЛ нам не нужен. Есть более важные вещи. Сегодня военные были на матче, хочу их всех поблагодарить", - сказал Ротань.