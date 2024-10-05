Лупашко: Для меня важна игра на мяче

Наставник львовских "Карпат" Владислав Лупашко рассказал, в какой футбол должна играть его команда.

"Очень важен показатель владения мячом. Интенсивность прессинга, касания в штрафной площадке, удары по воротам. По этим показателям можно понять, что для меня важна игра на мяче, то, как быстро мы его возвращаем после потери. Однако, чтобы этот контроль не был стерильным, важны также агрессия и удары по воротам. Третья зона должна быть агрессивной.

Что касается пропущенных голов, мы сыграли с "Шахтером", с "Полесьем", с "Кривбассом", с "Динамо", с "ЛНЗ" - то есть со всеми лидерами. Со всеми мы играли в открытый футбол. Поэтому так много пропущенных. Однако со временем эта статистика исправится, не потому, что мы будем играть в среднем или низком блоке, а за счет того, что мы будем более организованными, будем терять меньше мячей", - сказал Лупашко.