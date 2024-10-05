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Пономарев: Судейство стало более объективным, лучшим, но бывает по-разному
Отметил Романова
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил уровень судейства в УПЛ за последнее время.
- Судейство стало более объективным, лучшим, но бывает по-разному. Матч с "Динамо" Виталий Романов отсудил на достаточно хорошем европейском уровне. Хочется, чтобы это была система, а не случай.
На сборах в Словении мы сыграли с хорошими командами, среди которых были "Лутон", "Хайдук", "Осиек", "Штурм" и другие. Повсюду в Европе такое судейство, как показал Романов. Нужно давать футболистам играть.
Но хотел бы всех успокоить - все равно судьи будут ошибаться. Они же также люди, и это неотъемлемая часть игры. Не бывает все четко без ошибок. Футболисты, тренеры, президенты ошибаются. И арбитры будут ошибаться. Главное, чтобы это не была предвзятость.
- От вас редко услышишь критику судейства. Это связано с тем, что вы работали ассистентом арбитра и знаете, как быть по ту сторону поля?
- Да нет, разное бывает. И я могу критиковать. Но в целом у нас достаточно нормальное судейство в Украине. Чувствуется, когда арбитр предвзят. Уже третий год работаю на уровне премьер-лиги. Наверное, только в одном матче я чувствовал, что арбитр был предвзят. Остальные игры судили на хорошем уровне, а ошибки всегда будут.
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