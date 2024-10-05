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Первак: Стратегическая задача – не проиграть, ведь с Колосом соседи в таблице

Премьер-лига

Тренер прокомментировал гостевую ничью

Первак: Стратегическая задача – не проиграть, ведь с Колосом соседи в таблице

Фото: Верес

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После матча 9 тура против "Колоса" (0:0) впечатлениями поделился наставник "аистов" Виталий Первак.

“После матча есть только положительные эмоции. Получили одно очко на выезде против хорошей команды. У нас были проблемы с выходом из обороны.

Насчет игры могу сказать, доволен, что не пропустили. Нам еще придется страдать, иначе никак – мы дебютанты. Хотелось, чтобы футболисты играли в пас, чтобы не теряли мяч в простых ситуациях. Важно не ошибаться у собственных ворот, чтобы не помогать команде соперника”.

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“Погода? Да, она повлияла на футболистов, с мячом было труднее работать, но обе команды ощутили последствия дождя. Сказал игрокам, что стратегическая задача – не проиграть, ведь с "Колосом" соседи в таблице", – отметил специалист.

"Левый Берег" занимает 14-е место (7 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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