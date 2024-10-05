  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Результатами делитесь в комментариях

Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

6 октября в девятом туре УПЛ 2024/25 киевское "Динамо" дома будет принимать криворожский "Кривбасс".

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Пономарев: Судейство стало более объективным, лучшим, но бывает по-разному
yellow-arrow
Поздеев: Мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет
Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости