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Динамо – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
6 октября в девятом туре УПЛ 2024/25 киевское "Динамо" дома будет принимать криворожский "Кривбасс".
Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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