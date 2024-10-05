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Поздеев: Мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Колоса – о ничьей с Левым Берегом

Поздеев: Мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет

koloskovalivka.com

Новина українською

Александр Поздеев прокомментировал очередную мировую в текущем первенстве.

“Причиной [плохой реализации] является мастерство. Где-то не выполнили эпизод. Хочется больше создавать, есть некоторые структурные моменты, которые нам нужно улучшить, чтобы у нас было больше возможностей доходить до заключительной зоны. Моменты были, и мы огорчены, хотели победить”.

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“С положительного – мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Мы играли первым номером, доминировали. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет, устанет, потеряет концентрацию. Когда мы даем им передышку – они качественнее обороняются. Расстроены этим результатом”, – сказал наставник.

У Ковалевки 8 баллов и 13-е место.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 00:42
Скатали договорняк два соседа. Что ты там ещё рассказываешь Поздеев??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 00:42
Скатали договорняк два соседа. Что ты там ещё рассказываешь Поздеев??
Ответить
0
0

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