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Поздеев: Мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет
Тренер Колоса – о ничьей с Левым Берегом
koloskovalivka.com
Александр Поздеев прокомментировал очередную мировую в текущем первенстве.
“Причиной [плохой реализации] является мастерство. Где-то не выполнили эпизод. Хочется больше создавать, есть некоторые структурные моменты, которые нам нужно улучшить, чтобы у нас было больше возможностей доходить до заключительной зоны. Моменты были, и мы огорчены, хотели победить”.
“С положительного – мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Мы играли первым номером, доминировали. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет, устанет, потеряет концентрацию. Когда мы даем им передышку – они качественнее обороняются. Расстроены этим результатом”, – сказал наставник.
У Ковалевки 8 баллов и 13-е место.
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