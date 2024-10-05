Поздеев: Мы ничего не дали создать сопернику, кроме угловых. Хотелось бы создавать больше давления – тогда соперник вздрогнет

Александр Поздеев прокомментировал очередную мировую в текущем первенстве.

“Причиной [плохой реализации] является мастерство. Где-то не выполнили эпизод. Хочется больше создавать, есть некоторые структурные моменты, которые нам нужно улучшить, чтобы у нас было больше возможностей доходить до заключительной зоны. Моменты были, и мы огорчены, хотели победить”.