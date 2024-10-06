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Тренер Левого Берега: Важно не ошибаться у собственных ворот, чтобы не давать сопернику шансов

Премьер-лига

Первак проанализировал игру своих подопечных

Тренер Левого Берега: Важно не ошибаться у собственных ворот, чтобы не давать сопернику шансов

Фото - Лівий Берег

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Вчера в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги встретились "Левый Берег" и "Колос", команды завершили матч с ничейным счетом 0:0.

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Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился комментариями по поводу игры с клубной пресс-службой:

"Получили одно очко на выезде против хорошей команды. В "Колосе" есть много квалифицированных футболистов и хороший тренерский штаб. Мы готовились к этой игре, знали, против кого играем, но у нас были проблемы с выходом из обороны. Есть над чем работать".

Относительно игры, доволен, что не пропустили. В атаке нам не все удалось. Мы дебютанты, поэтому будет еще нелегко. Хотелось, чтобы футболисты лучше играли в пас и не теряли мяч в простых ситуациях. Но против нас всегда серьезные оппоненты. Важно не ошибаться у собственных ворот, чтобы не давать сопернику шансов.

Погода? Да, дождь усложнил работу с мячом для обеих команд. Но настроение после игры положительное, игра была очень важной. Стратегическая задача была не проиграть, ведь мы – соседи в турнирной таблице. Продолжаем работать и смотрим только вперед!"

Напомним, в следующем туре "аисты" сыграют против "Полесья" 10 октября.

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Виталий Первак Колос (Ковалевка) Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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