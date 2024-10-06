Шахтер - ЛНЗ: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня пройдет матч 9-го тура чемпионата Украины. "Шахтер", у которого сейчас черная полоса в еврокубках, будет пытаться одолеть черкасский "ЛНЗ", начавший сезон в УПЛ максимально мощно (команда взяла 9 очков в четырех матчах), но чувствует определенный спад.

Нас ждет максимально интересный матч, ведь до конца не понятно, кто возьмет зачетные баллы.

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Игра "Шахтер" – "ЛНЗ" начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна во многих провайдерах, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матче-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 9-й тур. 06.10.2024

Львов, стадион "Арена Львов", 15:30

"Шахтер" - "ЛНЗ"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>