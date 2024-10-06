  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - ЛНЗ: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - ЛНЗ: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - ЛНЗ: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Сегодня пройдет матч 9-го тура чемпионата Украины. "Шахтер", у которого сейчас черная полоса в еврокубках, будет пытаться одолеть черкасский "ЛНЗ", начавший сезон в УПЛ максимально мощно (команда взяла 9 очков в четырех матчах), но чувствует определенный спад.

Нас ждет максимально интересный матч, ведь до конца не понятно, кто возьмет зачетные баллы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра "Шахтер" – "ЛНЗ" начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна во многих провайдерах, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матче-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 9-й тур. 06.10.2024
Львов, стадион "Арена Львов", 15:30

"Шахтер" - "ЛНЗ"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>

По теме
yellow-arrow
"Досадные ошибки, за которые команду наказали". Тренер Зари - об игре с Вересом
yellow-arrow
Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Тренер Левого Берега: Важно не ошибаться у собственных ворот, чтобы не давать сопернику шансов
Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости