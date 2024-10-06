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Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Самая результативная команда чемпионата против кризисных полтавчан
ФК "Полісся"
"Полесье" не проигрывает уже 12 матчей и подряд и сам этот факт делает из них очевидных фаворитов матча против "Ворсклы", которая наоборот не может победить в последних 5 матчах.
Несмотря на факты выше, обе команды любят забивать, а значит нас ждет результативный матч. Вопрос лишь о том, кто кого перестреляет.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
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Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
6 октября. 13:00. Житомир. "Центральный стадион Полесья"
Главный судья: Виталий Романов (Днепр)
Трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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