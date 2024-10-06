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Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Самая результативная команда чемпионата против кризисных полтавчан

Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК "Полісся"

Новина українською

"Полесье" не проигрывает уже 12 матчей и подряд и сам этот факт делает из них очевидных фаворитов матча против "Ворсклы", которая наоборот не может победить в последних 5 матчах.

Несмотря на факты выше, обе команды любят забивать, а значит нас ждет результативный матч. Вопрос лишь о том, кто кого перестреляет.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

6 октября. 13:00. Житомир. "Центральный стадион Полесья"

Главный судья: Виталий Романов (Днепр)

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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