Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" не проигрывает уже 12 матчей и подряд и сам этот факт делает из них очевидных фаворитов матча против "Ворсклы", которая наоборот не может победить в последних 5 матчах.

Несмотря на факты выше, обе команды любят забивать, а значит нас ждет результативный матч. Вопрос лишь о том, кто кого перестреляет.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

6 октября. 13:00. Житомир. "Центральный стадион Полесья"

Главный судья: Виталий Романов (Днепр)

Трансляция: УПЛ ТВ

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