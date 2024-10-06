"Досадные ошибки, за которые команду наказали". Тренер Зари - об игре с Вересом

Вчера луганская "Заря" уступила на выезде "Вересу" со счетом 2:1.

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение:

Очень обидное для нас поражение. У нас было достаточно моментов, чтобы выигрывать этот матч. Досадные ошибки, за которые команду наказали. Были моменты забивать как в первом, так и во втором таймах. Подвела реализация.

Все ли игроки выполнили установку на игру?

В первой половине мы играли очень хорошо. Имели моменты забивать второй матч и закрывать игру. Не могу сказать, что не было желания или ребята не хотели. Они бились. Бывают такие поединки, когда не забиваешь свои моменты и проигрываешь.

Чем вас поразил "Верес" сегодня?

Мы смотрели игры "Вереса". Знали, что они хорошо и компактно действуют в обороне и играют на контратаках. Они нас ничем не поразили. Знали, что нас ждет.

Прокомментируйте замены.

Желтые были у Башича и Горбача. Решили их заменить, чтобы не получить красную в таком важном матче. Выпустили Хахлева. Хотели добавить скорости при игре в пас. Он умеет это делать. Супряга вышел играть второго нападающего. Надо было отыгрываться.

Если бы время можно было вернуть назад, какие бы замены вы сделали или не сделали?

Трудно сейчас говорить. Надо спокойно проанализировать поединок. Всегда можно сделать по другому.

Как повлиял на игру незасчитанный чистый гол?

Ошибки судьи влияют на игру и итоговый счет. Видели, и говорят другие, что это был чистый мяч... Это уже не первая ошибка против нас.