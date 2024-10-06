Назаренко - о подготовке к игре с Ворсклой: Сейчас что-то не очень

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился своими мыслями о грядущем домашнем матче против "Ворсклы".

Я счастлив, что оказался там. Я работаю над тем, чтобы быть не только в резервном списке. Не знаю, эмоции положительные, но сейчас я в расположении своей команды и у меня полная концентрация и мысли только о следующем матче с "Ворсклой".

Матч с "Ворсклой". Больше если смотреть на прошлый сезон вспоминается вот две победы в чемпионате или то обидное поражение в кубке?

Мое впечатление, что больше вспоминается и поражение в Кубке. Тогда такой драматический матч получился и могли перевернуть его. Не перевернули - ничего страшного, но больше все равно сидит кубок в голове, чем победы.

"Ворскла" сейчас насколько сложная команда - дай характеристику?

Всегда с ними тяжело играть и они показывают хорошую игру, почти каждый год попадают в еврокубки. Хорошая команда, хорошие футболисты там собраны и то, что у них сейчас что-то не очень идет - это такой период, он пройдет. Самое главное, чтобы он не начал проходить на нашей игре.