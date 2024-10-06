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Назаренко - о подготовке к игре с Ворсклой: Сейчас что-то не очень
Назаренко о том, чем сильна Ворскла
Фото: Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился своими мыслями о грядущем домашнем матче против "Ворсклы".
Я счастлив, что оказался там. Я работаю над тем, чтобы быть не только в резервном списке. Не знаю, эмоции положительные, но сейчас я в расположении своей команды и у меня полная концентрация и мысли только о следующем матче с "Ворсклой".
Матч с "Ворсклой". Больше если смотреть на прошлый сезон вспоминается вот две победы в чемпионате или то обидное поражение в кубке?
Мое впечатление, что больше вспоминается и поражение в Кубке. Тогда такой драматический матч получился и могли перевернуть его. Не перевернули - ничего страшного, но больше все равно сидит кубок в голове, чем победы.
"Ворскла" сейчас насколько сложная команда - дай характеристику?
Всегда с ними тяжело играть и они показывают хорошую игру, почти каждый год попадают в еврокубки. Хорошая команда, хорошие футболисты там собраны и то, что у них сейчас что-то не очень идет - это такой период, он пройдет. Самое главное, чтобы он не начал проходить на нашей игре.
Напомним, сегодня "Полесье" сыграет против "Ворсклы", матч начнется в 13:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.
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