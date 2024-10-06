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Динамо – Кривбасс: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Важная и потенциально интересная встреча

Динамо – Кривбасс: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В поединке девятого тура УПЛ "Динамо" сыграет против "Кривбасса". Это будет центральный матч тура, который пройдет в Киеве.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Столичный клуб идет на второй позиции в турнирной таблице, но всего одним баллом уступает "Александрии" с матчем в запасе. "Кривбасс" занимает восьмое место. В прошлом сезоне обе команды финишировали в тройке.

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Украинская Премьер-лига, девятый тур

6 октября, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке>>>

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Комментарии
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LiveDK (Kyiv)
06.10.2024 в 11:18
Чому не вказуєте, що трансляція буде і по 2+2? Заборонили таке публікувати?
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Комментарии 1
avatar
LiveDK (Kyiv)
06.10.2024 в 11:18
Чому не вказуєте, що трансляція буде і по 2+2? Заборонили таке публікувати?
Ответить
0
0

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