Динамо – Кривбасс: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В поединке девятого тура УПЛ "Динамо" сыграет против "Кривбасса". Это будет центральный матч тура, который пройдет в Киеве.

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Столичный клуб идет на второй позиции в турнирной таблице, но всего одним баллом уступает "Александрии" с матчем в запасе. "Кривбасс" занимает восьмое место. В прошлом сезоне обе команды финишировали в тройке.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

6 октября, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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