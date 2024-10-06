Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Кривбасс: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Важная и потенциально интересная встреча
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В поединке девятого тура УПЛ "Динамо" сыграет против "Кривбасса". Это будет центральный матч тура, который пройдет в Киеве.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Столичный клуб идет на второй позиции в турнирной таблице, но всего одним баллом уступает "Александрии" с матчем в запасе. "Кривбасс" занимает восьмое место. В прошлом сезоне обе команды финишировали в тройке.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
6 октября, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Популярное сейчас
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- Вацко – о Биловаре: В футбол по блату не играют. Более чем достойная кандидатура
- Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 1