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Новичок Кривбасса: Я действительно верю, что мы сможем достичь самых высоких мест в этом сезоне

Премьер-лига

Рассказал о сильных сторонах своих одноклубников

Новичок Кривбасса: Я действительно верю, что мы сможем достичь самых высоких мест в этом сезоне

Фото: Кривбас

Новина українською

Бразильский и итальянский футболист, полузащитник клуба "Кривбасс" Маттео Аморозо рассказал о своих целях на этот сезон.

"В первую очередь, я стремлюсь помочь своей команде добиться поставленных задач. К тому же я очень хочу развиваться и совершенствоваться, как профессиональный футболист. Я действительно верю, что мы сможем достичь самых высоких мест в этом сезоне.

Ты сыграл уже три матча за "Кривбасс" в УПЛ. Как прошла твоя адаптация и как себя чувствуешь в новом коллективе?

Я имею прекрасные впечатления после этих трех игр. К тому же главный тренер и мои товарищи по команде очень помогли мне легко и быстро адаптироваться в красно-белой команде, поэтому сейчас все прекрасно.

Ты - молодой игрок. Какие сильные стороны у одноклубников можешь выделить? Чему у них можешь научиться?

Я могу выделить Бизиману. Также, как игрок, мне нравится Бандейра. Бизимана имеет классную передачу, очень талантливый игрок. В целом меня восхищает наш боевой командный характер. Даже когда у нас не идет игра, мы все равно бьемся до последней минуты, чтобы одержать заветную победу. Я многому могу научиться у моих товарищей по команде. Могу сказать, что в Бразилии мне не хватало мастерства при игре в обороне, ведь этот аспект мы мало разбирали, поэтому именно этому моменту хотелось бы научиться. Мне нравятся в украинском футболе техника и дриблинг, который я очень люблю".

Напомним, Маттео Аморозо дебютировал за "Кривбасс" в стартовом составе в прошлом туре против "Александрии". Добавим, что сегодня "Кривбасс" сыграет против киевского "Динамо". Матч начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.10.2024 в 12:42
Парень без пяти минут в сборной Бразилии. Через пару лет будет стоить лямов 20-30 евро.
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0
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
06.10.2024 в 12:42
Парень без пяти минут в сборной Бразилии. Через пару лет будет стоить лямов 20-30 евро.
Ответить
0
1
oleg.m.3972 (Харьков)
06.10.2024 в 11:59
Юмориста прикупили...
Ответить
0
1

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