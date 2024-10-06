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Новичок Кривбасса: Я действительно верю, что мы сможем достичь самых высоких мест в этом сезоне
Рассказал о сильных сторонах своих одноклубников
Фото: Кривбас
Бразильский и итальянский футболист, полузащитник клуба "Кривбасс" Маттео Аморозо рассказал о своих целях на этот сезон.
"В первую очередь, я стремлюсь помочь своей команде добиться поставленных задач. К тому же я очень хочу развиваться и совершенствоваться, как профессиональный футболист. Я действительно верю, что мы сможем достичь самых высоких мест в этом сезоне.
Ты сыграл уже три матча за "Кривбасс" в УПЛ. Как прошла твоя адаптация и как себя чувствуешь в новом коллективе?
Я имею прекрасные впечатления после этих трех игр. К тому же главный тренер и мои товарищи по команде очень помогли мне легко и быстро адаптироваться в красно-белой команде, поэтому сейчас все прекрасно.
Ты - молодой игрок. Какие сильные стороны у одноклубников можешь выделить? Чему у них можешь научиться?
Я могу выделить Бизиману. Также, как игрок, мне нравится Бандейра. Бизимана имеет классную передачу, очень талантливый игрок. В целом меня восхищает наш боевой командный характер. Даже когда у нас не идет игра, мы все равно бьемся до последней минуты, чтобы одержать заветную победу. Я многому могу научиться у моих товарищей по команде. Могу сказать, что в Бразилии мне не хватало мастерства при игре в обороне, ведь этот аспект мы мало разбирали, поэтому именно этому моменту хотелось бы научиться. Мне нравятся в украинском футболе техника и дриблинг, который я очень люблю".
Напомним, Маттео Аморозо дебютировал за "Кривбасс" в стартовом составе в прошлом туре против "Александрии". Добавим, что сегодня "Кривбасс" сыграет против киевского "Динамо". Матч начнется в 18:00.
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