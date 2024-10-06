Пономарев объяснил, из-за чего теряется интенсивность игры в УПЛ

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о том, что ему не нравится в украинских арбитрах и об использовании ВАР.

Однажды вы сказали: "Я против ВАР, он запутал наших арбитров еще больше". Вы действительно против видеоповторов в футболе?

"Он нужен, но складывается впечатление, что у нас не умеют им пользоваться. Очень долго, много пауз в самых простых моментах. Смотришь матчи Лиги чемпионов и топ-чемпионатов - там арбитры очень редко обращаются к ВАР.

А у нас каждый эпизод - ВАР, ВАР, ВАР. Поэтому игра теряет свою интенсивность. А так я не против видеоповторов. Конечно, хочется, чтобы было объективное судейство в том или ином эпизоде", — сказал Пономарев.