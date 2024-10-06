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Пономарев объяснил, из-за чего теряется интенсивность игры в УПЛ

Премьер-лига

Снова дело в судьях

Пономарев объяснил, из-за чего теряется интенсивность игры в УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о том, что ему не нравится в украинских арбитрах и об использовании ВАР.

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Однажды вы сказали: "Я против ВАР, он запутал наших арбитров еще больше". Вы действительно против видеоповторов в футболе?

"Он нужен, но складывается впечатление, что у нас не умеют им пользоваться. Очень долго, много пауз в самых простых моментах. Смотришь матчи Лиги чемпионов и топ-чемпионатов - там арбитры очень редко обращаются к ВАР.

А у нас каждый эпизод - ВАР, ВАР, ВАР. Поэтому игра теряет свою интенсивность. А так я не против видеоповторов. Конечно, хочется, чтобы было объективное судейство в том или ином эпизоде", — сказал Пономарев.

Напомним, вчера прошел матч 9-го тура УПЛ: "Александрия" – "Рух". Матч завершился со счётом 1:1. Добавим, что львовская команда уравняла в счете благодаря пенальти на 90+8 минуте игры.

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Судьи УПЛ Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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