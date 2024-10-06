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Полесье – Ворскла: стартовые составы команд

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Полесье – Ворскла: стартовые составы команд

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В матче девятого тура УПЛ "Полесье" дома встречается с "Ворсклой". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Полесье": Волынец – Чоботенко, Виале, Смоляков, Михайличенко, Мельниченко, Крушинский, Таллес, Гуцуляк, Назаренко, Луифер.

Запасные: Бристич, Пайшао, Шастал, Леднев, Мустафаев, Йока, Кушниренко, Майсурадзе, Тейлор, Сарапий, Кудрик, Поспелов.

"Ворскла": Исенко – Пердута, Чорноморец, Кане, Изотов, Гучек, Крупский, Бацула, Нестеренко, Иеде, Ндукве.

Запасные: Домолега, Скляр, Ковталюк, Кулаковский, Корниенко, Островский, Прус, Серныш, Шкриель.

Перед этим поединком "Полесье" находится на третьем месте УПЛ, а "Ворскла" идет на 12 позиции.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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