Понедельник: Встретятся лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился мнениями по поводу игры против киевского "Динамо".

Как считаешь, матч "Динамо" - "Кривбасс" - центральный в 9 туре?

Думаю, да. Все болельщики ожидают, что игра будет очень интересной. Встретятся лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер. Поединок должен стать насыщенным на события и боевым.

Будет ли грядущий матч в том числе интересен противостоянием двух сильных тренеров: Юрия Вернидуба и Александра Шовковского?

Да, оба тренера - квалифицированные специалисты своего дела и имеют большой опыт работы. Считаю, Юрий Николаевич имеет преимущество в этом аспекте, ведь он работает больше времени на тренерской должности и имеет больший опыт.