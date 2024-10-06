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Понедельник: Встретятся лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер
Поделился мнениями в преддверии выездного матча
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник поделился мнениями по поводу игры против киевского "Динамо".
Как считаешь, матч "Динамо" - "Кривбасс" - центральный в 9 туре?
Думаю, да. Все болельщики ожидают, что игра будет очень интересной. Встретятся лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер. Поединок должен стать насыщенным на события и боевым.
Будет ли грядущий матч в том числе интересен противостоянием двух сильных тренеров: Юрия Вернидуба и Александра Шовковского?
Да, оба тренера - квалифицированные специалисты своего дела и имеют большой опыт работы. Считаю, Юрий Николаевич имеет преимущество в этом аспекте, ведь он работает больше времени на тренерской должности и имеет больший опыт.
Напомним, киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского на своем поле будет принимать криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба. Матч начнется в 18:00.
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