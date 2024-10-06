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"Не везет Заре на женщин". Судейский эксперт жестко раскритиковал решение Романюк в матче луганчан против Вереса

Премьер-лига

Верес - Заря 2:1. Судейский анализ матча

"Не везет Заре на женщин". Судейский эксперт жестко раскритиковал решение Романюк в матче луганчан против Вереса

Фото - ФК Львів / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Верес" - "Заря" бригада арбитров во главе с Анастасией Романюк не засчитала чистый мяч, забитый луганчанами в ворота ровенчан. После игры главный тренер "Зари" Младен Бартулович сетовал, что у них украли легитимный гол. За комментарием по этому моменту UA-Футбол обратился к нашему судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку.

- Ну, не везет "Заре" на женщин. В 7-м туре арбитр Причина не поставила чистейший пенальти в ворота "Колоса". В итоге "Заря" проиграла тот матч со счетом 0:1, и ошибка арбитра повлияла на итоговый результат поединка. И вот снова несправедливость против "Вереса". Что же произошло? Пошла подача с фланга, где в борьбе за мяч сошлись вратарь "Вереса" Кожухарь и игрок луганчан Яцык, который раньше успел головой коснуться круглого, а кипер опоздал и сыграл в ладушки. Мяч отскочил к Будковскому, и он же головой переправил сферу в ворота. Чистый гол. Но Романюк посчитала, что было нарушение против вратаря, и отменила взятие ворот. Ей видимо так показалось.

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Тогда вопрос – а что делает VAR арбитр Омельченко в своей будке? Правильно, закрывает глаза, мол, ничего не вижу и не слышу. А должен видеть и позвать коллегу внимательно посмотреть, чтобы она приняла правильное решение — засчитать легитимный гол. Мы ведь видим на экране глазами Омельченко, что никакого нарушения и в помине нет. Но, к сожалению, сейчас в судействе сложилась тенденция ошибаться вместе в паре. Как итог – З "Заря" опять проиграла из-за ошибки судей.

Отметим, что матч закончился победой "Вереса" со счетом 2:1.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
06.10.2024 в 13:22
Это было даже на во вратарской площадке
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
06.10.2024 в 13:22
Это было даже на во вратарской площадке
Ответить
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