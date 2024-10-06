УПЛ. Полесье - Ворскла 2:1. Судьбу матча решил гол-красавец

VBET Лига. 9-й тур

6 октября. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

"Полесье" – "Ворскла" 2:1

Голы: Луифер 31, Смоляков 71 - Кане 40

"Полесье": Волынец, Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков, Таллес Коста (Мустафаев 70), Мельниченко (Кушниренко 70), Крушинский (Леднев 63), Гуцуляк (Тэйлор 84), Назаренко, Луифер (Пайшао 63)

"Ворскла": Исенко, Крупский (Ковталюк 72), Гучек, Черноморец, Бацула (Корниенко 86), Изотов, Пердута, Нестеренко, Ндукве (Черныш 46 - Скляр 72), Кане (Островский 86), Иеде

Предупреждения: Таллес Коста 58 - Изотов 82



Сразу перед матчем бросились в глаза изменения в стартовом составе "Ворсклы". В центре поля неожиданно вышла связка Пердута - Изотов, а в нападении - трио легионеров Ндокве - Кане - Иеде. Именно последний и создал первый момент в поединке - Самсон качнул на замахе Виалле, ворвался в штрафную, пробил, но уже буквально на ленточке удалось вынести мяч Смолякову.

Рисунок игры стал понятен с начала: "Полесье" играет первым номером, "Ворскла" - пытает счастья на контратаках. Но моменты житомирцы начали создавать лишь во второй половине первого тайма. Сперва Крушинский прошёл по левому флангу, отдал на Луифера, тот пробил мимо Исенко, но спас гостей в последний момент Черноморец.

Впрочем, уже в следующей атаке Луифер забил свой первый гол в новом сезоне УПЛ. Неугомонный Назаренко почти в безнадежной ситуации не дал мячу выйти в аут, навесил на свободного Эрнандеса, и колумбиец головой распечатал ворота соперника.

Вскоре отличиться мог и сам Назаренко. Александр практически вышел один-на-один с Исенко, но не смог обвести Исенко. Голкипер тут же начал атаку "Ворсклу". Как только показалось, что она уже захлебнулась, за линией штрафной мяч подхватил капитан Пердута, ворвался на скорости по правому флангу, прострелил в центр, и Кане в касание нанес точный удар - 1:1.

Моментально после выхода с перерыва гости чуть не шокировали "волков" вторым голом. Крупский замыкал навес с фланга, но в подкате успел перехватить мяч Смоляков. Дошел ли бы в итоге он в створ - неизвестно, но перестраховаться действительно стоило.

Далее "Полесью" удалось существенно завладеть инициативой, но на завершающей стадии хозяевам постоянно чего-то не хватало.

Конвертировать своё доминирование в забитый гол подопечным Ашура удалось на 71-й минуте. Смоляков выиграл подбор после углового, и красиво положил мяч в дальнюю девятку.

Свои попытки сравнять счёт полтавцы провели, но ничего опаснее удара головой голкипера Исенко в компенсированное время создать не сумели.

Таким образом, "Полесье" выходит на первую строчку турнирной таблицы УПЛ (правда, впереди сегодня ещё свой поединок сыграет "Динамо"), а "Ворскла" опустилась на 11-е место.