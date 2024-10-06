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Тренер Руха: Футбол - это не только Wyscout. Футбол - это психология

Премьер-лига

Рассказал, как часто ему звонят тренеры сборных

Тренер Руха: Футбол - это не только Wyscout. Футбол - это психология

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился информацией о том, как происходит взаимодействие с тренерами сборных Украины.

У вас много молодежи в клубе - вам часто звонят тренеры сборных?

Когда Сергей Нагорняк тренировал, то я постоянно был с ним был на связи. А есть тренеры сборных, которые вообще не звонят и не общаются. Я считаю, что это проблема. Они звонят бог знает к кому в клуб, но только не к тренеру, а только он может дать объективную оценку футболисту. Потому что только тренер каждый день видит того футболиста в тренировочном процессе.

Футбол - это не только Wyscout. Футбол - это психология, человеческие качества и еще очень много составляющих, на которые также надо обращать внимание. Цифры - это все хорошо, но в футбол играет человек, и чтобы знать его, то надо общаться.

Напомним, матчи сборной Украины в Лиге наций состоятся 11 и 14 октября - против Грузии и Чехии. После 2-х туров у команды Реброва 0 очков.

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сборная Украины Виталий Пономарев
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Источник:
Тribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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