Тренер Руха: Футбол - это не только Wyscout. Футбол - это психология

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился информацией о том, как происходит взаимодействие с тренерами сборных Украины.

У вас много молодежи в клубе - вам часто звонят тренеры сборных?

Когда Сергей Нагорняк тренировал, то я постоянно был с ним был на связи. А есть тренеры сборных, которые вообще не звонят и не общаются. Я считаю, что это проблема. Они звонят бог знает к кому в клуб, но только не к тренеру, а только он может дать объективную оценку футболисту. Потому что только тренер каждый день видит того футболиста в тренировочном процессе.

Футбол - это не только Wyscout. Футбол - это психология, человеческие качества и еще очень много составляющих, на которые также надо обращать внимание. Цифры - это все хорошо, но в футбол играет человек, и чтобы знать его, то надо общаться.