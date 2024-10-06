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Полесье открыло счет против Ворсклы: легионер забил дебютный гол в сезоне - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Ассист на счету Назаренко

Полесье открыло счет против Ворсклы: легионер забил дебютный гол в сезоне - ВИДЕО

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Ворскла" встречаются в рамках девятого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 31-й минуте встречи.

После вбрасывания из аута Александр Назаренко навесил от лицевой линии точно в зону Луифера Эрнандеса. Венесуэлец головой пробил мимо голкипера.

Гол проверяли с помощью VAR. Было подозрение, что Назаренко мог выпустить мяч за лицевую линию во время передачи.

Для нападающего это первый гол в текущем сезоне. Назаренко оформил четвертый ассист.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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