Полесье открыло счет против Ворсклы: легионер забил дебютный гол в сезоне - ВИДЕО

"Полесье" и "Ворскла" встречаются в рамках девятого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 31-й минуте встречи.

После вбрасывания из аута Александр Назаренко навесил от лицевой линии точно в зону Луифера Эрнандеса. Венесуэлец головой пробил мимо голкипера.

Гол проверяли с помощью VAR. Было подозрение, что Назаренко мог выпустить мяч за лицевую линию во время передачи.

Для нападающего это первый гол в текущем сезоне. Назаренко оформил четвертый ассист.

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