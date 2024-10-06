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Полесье открыло счет против Ворсклы: легионер забил дебютный гол в сезоне - ВИДЕО
Ассист на счету Назаренко
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
"Полесье" и "Ворскла" встречаются в рамках девятого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 31-й минуте встречи.
После вбрасывания из аута Александр Назаренко навесил от лицевой линии точно в зону Луифера Эрнандеса. Венесуэлец головой пробил мимо голкипера.
Гол проверяли с помощью VAR. Было подозрение, что Назаренко мог выпустить мяч за лицевую линию во время передачи.
Для нападающего это первый гол в текущем сезоне. Назаренко оформил четвертый ассист.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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