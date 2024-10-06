Исполнительный директор Александрии – о фол Кампуша: Однозначной позиции по этому вопросу нет

Вчера, в рамках 9-го тура УПЛ, прошел матч "Александрия" - "Рух".

Во время игры, на 88-й минуте матча, Александр Филиппов забил гол, тем самым выведя "Александрию" вперед, однако в компенсированное время арбитр Дмитрий Панчишин назначил спорный пенальти за фол Кампуша против Краснопира. Одиннадцатиметровый удар исполнил Краснопир, и матч завершился со счетом 1:1.

Исполнительный директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал эпизод:

"Я бы не хотел комментировать этот эпизод. Однозначной позиции по этому вопросу нет. В любом случае мое мнение будет субъективным, а не объективным. Пусть этот момент разбирает Комитет арбитров УАФ и дает свою оценку. Как я оцениваю судейство во вчерашнем матче? Один эпизод в матче все смазал. До 90+5 минуты, в принципе, все было нормально", — сказал Китаев.

Напомним, сейчас "Александрия" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре, 19 октября, подопечные Руслана Ротаня дома примут "Ворсклу".